Gurbetçi Şaban filmindeki bu adamı tanıyor musunuz çok ünlü bir spor adamı

Her televizyonda gördüğümüzde mutlaka oturup izliyoruz Yeşilçam filmlerini. Bazılarını ezbere bilsek bile... Onların tadını şuan çekilen filmler vermiyor yalan yok. Yeşilçam'ın birçok filmini izlediniz biliyorsunuz ancak bazı özel sırlarını biliyor musunuz?

Her televizyonda gördüğümüzde mutlaka oturup izliyoruz Yeşilçam filmlerini. Bazılarını ezbere bilsek bile... Onların tadını şuan çekilen filmler vermiyor yalan yok. Yeşilçam'ın birçok filmini izlediniz biliyorsunuz ancak bazı özel sırlarını biliyor musunuz? Yeşilçam'a dair öyle sırlar var ki duyunca şoke olacaksınız.. İşte o bilgiler... Twitter

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Her televizyonda gördüğümüzde mutlaka oturup izliyoruz Yeşilçam filmlerini. Bazılarını ezbere bilsek bile... Onların tadını şuan çekilen filmler vermiyor yalan yok. Yeşilçam'ın birçok filmini izlediniz biliyorsunuz ancak bazı özel sırlarını biliyor musunuz? Yeşilçam'a dair öyle sırlar var ki duyunca şoke olacaksınız.. İşte o bilgiler... Twitter

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2 6

Her televizyonda gördüğümüzde mutlaka oturup izliyoruz Yeşilçam filmlerini. Bazılarını ezbere bilsek bile... Onların tadını şuan çekilen filmler vermiyor yalan yok. Yeşilçam'ın birçok filmini izlediniz biliyorsunuz ancak bazı özel sırlarını biliyor musunuz? Yeşilçam'a dair öyle sırlar var ki duyunca şoke olacaksınız.. İşte o bilgiler... Twitter

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