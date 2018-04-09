Günün haber özetleri - 9 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 9 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni teşvik paketini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Proje Bazlı Teşvik Sistemini açıkladı. Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buluyor.

Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları satıldı Çorum Şeker Fabrikası ihalesini 528 milyon lira bedelle Safi Katı Yakıt kazanırken, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda kazandı.

Doğan Medya devredildi! Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na devir teslim töreni Doğan Medya Center'da yapıldı..

Eskişehir'de katliam yapmıştı! ESOGÜ 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi üniversitedeki bilgisayarlarına format attığı ve fakülteye teslim ettiği ortaya çıktı.

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Yüzüne tüküreceğim! Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim.

ABD Suriye'ye müdahale mi ediyor? ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.