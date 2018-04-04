Günün haber özetleri - 4 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 4 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NİN TEMELİ ATILDI: Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçekleşti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün Beştepe'de düzenlenen törende atıldı. Akkuyu Nükleer santrali 20 milyar dolara mal olacak.

S-400'LER ERKEN TESLİM EDİLECEK: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temel atma töreninin ardından Beştepe’de 1.5 saat başbaşa görüştü. Görüşmenin ardından S-400'lerin teslim tarihi de erkene çekildi. Teslimat tarihinin Temmuz 2019 olduğu öğrenildi.

YOUTUBE'A SALDIRAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Youtube Genel Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı, saldırgan ise kendini vurarak intihar etti. Saldırganın İran asıllı Amerikan vatandaşı Nasim Aghdam olduğu iddia edildi. RONALDO'DAN EFSANE RÖVAŞATA GOLÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Juventus'u 3-0'la geçti ve yarı final öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Fakat skordan çok Cristiano Ronaldo'nun efsane röveşata golü geceye damgasını vurdu.

İMPARATORDAN 15 MİLYON DOLARLIK SATIŞ: İki yıldır İzmir'de yayaşayan ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak isteyen İbrahim Tatlıses, Seyrantepe'de bulunan binasını 15 milyon dolara satılığa çıkardı.