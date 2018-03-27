Günün haber özetleri - 27 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 27 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Türkiye Tel Rıfat'a girdi Kritik ilçe alındı TSK Afrin ve Sincar'dan sonra Tel Rıfat'a da girip kritik ilçeyi terör örgütünden temizledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün rekorunu kırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ün rekorunu kırdı, iktidar koltuğunda 5 bin 492'inci gününü doldurdu..

Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri çıktı! Çiftlik Bank'ın, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurduğu mavi yumurta üretim tesisinin davullu zurnalı açılış görüntüleri ortaya çıktı.

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili sürpriz tanık Aynı saatte İran üzerinde bulunan THY uçağının pilotunun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği öğrenildi

Varna'daki AB zirvesinde ne yaşandı Başbakan açıkladı Kritik AB zirvesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım 'Ülkemizin daha fazla yıpranmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

İsrail'den çok konuşulacak Rusya açıklaması! İsrail İnşaat Bakanı Yoav Gallant, Rusya'nın İsrail'in arka bahçesi olduğunu söyledi. Öte yandan NATO ise 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

Kamu-Sen'de deprem! 395 bin 250 üyesi bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci memur sendikası olan Kamu-Sen'in Genel Başkanı İsmail Koncuk sosyal medya üzerinden istifa etti.