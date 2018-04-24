Günün haber özetleri - 24 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 24 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi kararı alındı..

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz. Bizim, Abdullah Gül diye bir derdimiz yok" ifadelelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında diğer partilere ittifak mesajı verdi.

AKPM'den çağrı! Seçimleri erteleyin...Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" iddiasıyla hükümete 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yaptı.

'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü ‘Meydan okuyorum’ diyerek kendini azgın suya bırakan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak can verdi.

Adıyaman'da deprem anı kamerada! Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan depremde yaşanılanlar güvenlik kameralarına yansıdı.