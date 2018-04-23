Günün haber özetleri - 23 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 23 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor...TÜRKİYE Atatürk'ün tüm çocuklara hediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramını'nı kutluyor...

CHP'den Meral Akşener'e şaşırtan adaylık çağrısı CHP'nin, Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmeye çalışacağı, ortak bir aday formülü üzerinde çalışma yapılacağı iddia edildi.

Ermenistan sokaklarında gerilim artıyor Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan, muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya geldikten kısa bir süre sonra muhalif lider gözaltına alındı. Ermenistan sokaklarındaki gerilim sürüyor.

Nikahı iptal ettiren şaka! Gelin damat ve memur konuştu MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde nikah memurunun sorusuna gelin "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah memuru nikahı iptal etti.

Yolcu rahatsızlandı uçak İstanbul'a acil iniş yaptı Belçika'nın Liege kentine gitmek üzere Kayseri Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak ,Beyza Kamer (22) nabız düşmesi üzerine fenalaşması üzüerineAtatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Tarkan ve eşinin 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.

  • Güncel 23 Nisan 2018 10:18
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