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Günün haber özetleri - 22 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 22 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

15 CHP MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİYE GEÇTİ: CHP'den 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye geçme kararı aldı. Böylelikle İYİ Parti TBMM'de grup kurarak seçimlere katılma şansı elde etti.

YSK BAŞKANI GÜVEN'DEN SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLAMASI: YSK Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanununda belli"dedi.

OKTAY VURAL'DAN İSTİFA SÖYLENTİSİNE YANIT: MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan ‘partisinden istifa etti’ söylentisinin ardından, “Öyle bir şey söz konusu değil” diyerek iddiaları yalanladı.

EVLİ PROFESÖR YASAK AŞKINI BIÇAKLADI: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü doktorlarından Prof. Dr. Fuat Duygulu, kendisini terk eden yasak aşkı Sibel İ.'yi bıçakladı. Prof. Dr. Duygulu tutuklanırken, Sibel İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ABD'DE ÇIPLAK SALDIRGAN DEHŞETİ: 3 ÖLÜ, 4 YARALI: ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

  • Güncel 22 Nisan 2018 16:49
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