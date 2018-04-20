Günün haber özetleri - 20 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 20 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN'DAN DERBİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: Gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti" dedi.

CHP'DEN İKİ SÜRPRİZ ADAY: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de aday adayı olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN: MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı soruları cevapladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Manifestomuzu İstanbul Kongresi'nde açıklayacağız" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYE: Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’na gelen erken seçim önergesi görüşmelerinde konuştu. Başbakan Yıldırım, "CHP’de adaylığını açıklayan açıklayana.Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun yoksa sıra kalmayacak" dedi.

"CANIM DEĞİL İÇİM ACIYOR": Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı Fenerbahçe maçından sonra ilk açıklamasını yaptı. Kafasına aldığı darbe nedeniyle yerde kalan ve geceyi hastanede geçiren Güneş, "ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor" dedi.

  • Güncel 20 Nisan 2018 17:10
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