Günün haber özetleri - 19 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 19 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN'IN OY ORANI: YÜZDE 55.6: AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, en son seçim anketini canlı yayında açıkladı. Ünal, ankette cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın oyunun yüzde 55.6 gözüktüğünü söyledi.

AKŞENER İYİ PARTİ SEÇİME GİRİYOR: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "İYİ Parti, 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında, "Parti Meclisimizi toplayacağız adayımızı belirleyeceğiz" dedi. CHP lideri, gazetecilerin seçim ittifakına ilişkin sorusuna ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" yanıtını verdi.

BAYDEMİR VE IRMAK'IN VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ: HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü. Böylelikle HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 48'e düşmüş oldu.

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL KARAR: Yunanistan Danıştayı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 firari FETÖ'cü askerden birini serbest bırakma kararı aldı.

  • Güncel 19 Nisan 2018 16:50
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