Günün haber özetleri - 15 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 15 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN VE PUTİN SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejimine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

RUSYA'NIN TASARISI KABUL EDİLMEDİ: Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi.

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ: Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal şehit oldu. Acı haber Yozgat'taki baba ocağına ateş gibi düşürken, şehidin 2 yaşında Elif isminde bir kızı olduğu öğrenildi.

İRAN ASKERİ ÜSSÜNDE ŞİDDETLİ PATLAMA: Halep’in güneyindeki Azan Dağı’nda bulunan İran Askeri Üssü’nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

NEVŞEHİR'DE FECİ KAZA: Nevşehir-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.