Günlük süt mü UHT süt mü hangisi daha faydalı?

Uzun ömürlü sütün taze sütle arasındaki en temel fark uzun ömürlü olması nedeniyle market raflarında daha uzun süre bekleyebilmesi. Ancak tek fark bu değil.

Günlük süt mü UHT süt mü hangisi daha faydalı?

Uzun ömürlü sütün taze sütle arasındaki en temel fark uzun ömürlü olması nedeniyle market raflarında daha uzun süre bekleyebilmesi. Ancak tek fark bu değil. İki süt arasında besin değerleri ve organiklik anlamında bir çok fark bulunuyor. Özellikle bebekler için önemli besin kaynaklarından biri olan süt memeli canlılarda meme bezlerinin oluşturduğu beyaz sıvı olarak tanımlanabilir. Süt içeriğindeki karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve çok çeşitli minerallerle önemli bir besin kaynağıdır.

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Günlük süt mü UHT süt mü hangisi daha faydalı?

Bu zengin bileşimlerin bir sonucu olarak mikrobiyal bozulmaya karşı da çok hassastır. Bu nedenle ticari amaçlarla üretilen çiğ süt, içindeki bakterilerin sütün yapısını bozmaması için, en kısa sürede pastorize edilir. Bu tip işlemden geçen süte işlenmiş süt de denir. Bu sütün çiğ sütten en önemli farkı dayanıklı olmasıdır. Çünkü artık içinde bozulmaya neden olabilecek bakteriler yoktur. Ancak bu bakterilerin insan vücuduna yararlı olanları da işlem sırasında ölür. Bu nedenle Uzun Ömürlü Süt Çiğ Süte göre daha az besleyicidir.

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Günlük süt mü UHT süt mü hangisi daha faydalı?

Taze süt inek, koyun, deve, manda veya keçiden elde edilen süttür. Bu sütün içinde bazı tehlikeli mikroorganizmalar da bulunabilir. Salmonella, E-koli, Listeria gibi insan vücudu için ölümcül sonuçlar doğurabilecek bakteriler de taze sütün içinde bulunur. Sütü sağıldığı gibi tüketmek bu nedenle uygun değildir. Taze süt içinde bulunan yüzlerce bakteri nedeniyle hızlı bir şekilde bozulma eğilimindedir.

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Günlük süt mü UHT süt mü hangisi daha faydalı?

Uzun ömürlü süt, taze sütte mevcut olabilecek zararlı patojenik mikro organizmaları (Ör. E. coli , Listeria ve Salmonella ) yok etmek için yüksek bir sıcaklığa maruz bırakılarak elde edilen bir süt üretim tekniğidir. İşlenmiş bu süt daha sonra hava ve ışık geçirmeyen kutulara depolanır ve raf ömürleri uzatılır. Sütü ısıl işleme tabi tutmanın birinci amacı ömrünü uzatmaktır. Örneğin uzun ömürlü (UHT) sütler yaklaşık olarak 6 ay boyunca saklanabilir. Ancak yapılan bu işlem sütün besin değerini biraz düşürür.

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