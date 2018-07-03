Günlerdir mağaradaydılar bulundular ama aylarca orada kalabilirler!

Aynı futbol takımında oynayan çocuklar ve antrenörleri on gün önce derin bir mağaraya girmeleri ardından kaybolmuşlardı.

Çocukların kamp yaptıkları bölgede bir mağarayı gezdikleri, bu sırada yaşanan su taşkını nedeniyle mağara içine doğru çekilmek zorunda kaldıkları düşünülüyor. Farklı mağaraların olduğu bir bölgede, dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları, suyun yükselmesi ve çamurlanması nedeniyle sekteye uğruyordu.

Ancak çocuklar ve antrenörleri Pazartesi gecesi canlı olarak bulundu. Kurtarma ekipleri, gruba tedarik malzemesi taşımaya çalışıyor. Ordu, çocuklar ve antrenörlerinin önümüzdeki en az dört ay boyunca gönderecekleri yemekle yaşamak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Çocukların bulunduğu Tham Luang mağaraları, ülkenin kuzeyinde bulunuyor ve bu bölgede yağmur sezonunda su taşkınları yaşanıyor. Devam eden yağmur sezonu Eylül veya Ekim ayında sona erecek. Dolayısıyla eğer çocukların sonbahardan önce buradan çıkmalarına karar verilirse, onlara temel dalgıçlık eğitimi verilmesi gerekecek.

Ancak uzmanlar, dalgıçlık eğitimi olmayan çocukların, çamurlu, görüşün tamamen ortadan kalktığı suyun bulunduğu tehlikeli koridorlarda dalış yapmalarının riskli olduğu uyarısında bulunuyor.

Suyun dışarı pompalanarak seviyesinin düşürülmesi çabası için ise şu ana kadar başarılı olmuş değil. Önümüzdeki günlerde özel eğitimli doktorlar, çocukların sağlığını kontrol için mağaraya gidecek.

Farklı ekipler ise, mağarada alternatif bir yol bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

  • Dünya 03 Temmuz 2018 17:09
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