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Güneş Motel olayı nedir? Güneş motel vakası

Güneş Motel olayı nedir? Güneş motel vakası

Güneş Motel olayının bir benzeri bu kez 24 Haziran seçimleri öncesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği Güneş Motel olayıyla ilgili tüm detaylar ve gelişmeler haberimizin detayında;

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 21:37 - Güncelleme: 23-04-2018 21:37

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili 5 Haziran 1977'de yaşanan Güneş Motel olayını bir kez daha hatırlattı. İşte Türk siyasi tarihine Güneş Motel olayı olarak geçen hadise;

5 Haziran 1977’de gerçekleştirilen genel seçim sonrasında Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, oy oranını %8 , milletvekili sayısını da 28 arttırmıştı. 213 milletvekiline sahip CHP grubu, bu başarısına rağmen tek başına hükûmet kuracak çoğunluğa sahip değildi. Ecevit azınlık hükûmeti olarak kurduğu 40. Türkiye Hükûmeti’ne mecliste güvenoyu alamadı. Ardından Süleyman Demirel liderliğinde Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluşan ve II. Milliyetçi Cephe olarak adlandırılan 41. Türkiye Hükûmeti’ni kurdu. 11 Aralık 1977’deki yerel seçimlerde de CHP birinci parti olarak çıkınca AP içinde eleştiriler başladı.

Bülent Ecevit AP’den istifa eden 12 vekille, CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in organizasyonuyla belediyeye ait Florya’daki Güneş Moteli’nde görüştü. 12 vekile CHP’ye geçişleri karşılığında bakanlık önerilmişti. CHP lideri Ecevit bu görüşmelerde Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Hasan Korkut, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Oğuz Atalay, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt ile görüştü. 9 AP’li vekil istifa ederek hükûmetten desteklerini çekti. Onları Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ve AP’li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan takip etti.

‘GÜNEŞ MOTEL’DE KALMADIK’

Ahmet Karaarslan, Ecevit ile görüşmeden önce Çınar Otel ve Kalyon Oteli’nde de görüşmeler yapıldığını söyleyip şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Bu ne bir alma ne de satmaydı. Ecevit’le yaptığımız görüşmede istifa eden milletvekilleri bağımsız kalacağı ve AP’yle CHP’nin bir araya getirilmeye çalışılacağı konusunda anlaştık, ancak Demirel buna yanaşmadı. İddia edildiği gibi Güneş Motel’de kalmadık. Sadece lokantasında bir toplantı yaptık. CHP’yi desteklemekle Milliyetçi Cephe hükümeti döneminde hazırlanan askeri darbeyi iki yıl ertelemiş olduk. Satın alınmış olsaydık istifa edemezdik.”

AP’den ayrılan vekillerin gensoruyu desteklemesi neticesinde 41. Türkiye Hükûmeti düşürüldü. Cemalettin İnkaya bu gensoru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11’e düştü ve Güneş Motel Olayı da bu nedenle 11’ler olayı olarak da anıldı. Ecevit, Oğuz Atalay’ın bakanlık teklifini reddetmesi sonrası geri kalan eski-AP’li 10 vekile bakanlık vererek 42. Türkiye Hükûmeti’ni kurdu.

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