Gündüz vakti köprü altındaki iğrençliğe suçüstü...

ADANA polisi simitçi, çaycı ve ayakkabıcı boyacısı kılığına girip park ve köprü altında düzenlediği fuhuş operasyonunda 8'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Kadınlardan biri gündüz vakti Celal Bayar Köprülü Kavşağı altında fuhuş yaparken suçüstü yakalanırken diğer kadınlara çevreye rahatsızlık vermekten işlem yapıldı. Polisin operasyon yaptığını gören vatandaşlar "Namusumuzu çöpte bulmadık. Bunların yüzüne parka gelip oturamıyorduk. İyi ki polis operasyon yaptı" dedi. Ayrıca dün şafak vakti yapılan operasyonda 8 zanlının kimsesiz ve muhtaç kadınlara tehditle gündüz İnönü Parkı'nda gece ise otoyolda kadınlara fuhuş yaptırdığı öğrenildi.