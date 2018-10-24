Günde bir parça çiğ soğan tüketin! İşte soğanın hiç bilmediğiniz faydaları...

Yapılan araştırmalarda çiğ halinin pişmiş halinden 10 kat daha fazla fayda sağladığı bilinen soğanın özellikle kırmızı olanlarında bulunan flavanol maddesi ile vücutta bulunan iltihabı idrar yolu ile atmaya yardımcı olur. Bir başka faydası enfeksiyon sonucu oluşan dolama rahatsızlığı şiddetli sancılara neden olur. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu rahatsızlığı gidermenin en doğal yolu soğan zarıdır.