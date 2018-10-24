Günde bir parça çiğ soğan tüketin! İşte soğanın hiç bilmediğiniz faydaları...

Yapılan araştırmalarda çiğ halinin pişmiş halinden 10 kat daha fazla fayda sağladığı bilinen soğanın özellikle kırmızı olanlarında bulunan flavanol maddesi ile vücutta bulunan iltihabı idrar yolu ile atmaya yardımcı olur. Bir başka faydası enfeksiyon sonucu oluşan dolama rahatsızlığı şiddetli sancılara neden olur. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu rahatsızlığı gidermenin en doğal yolu soğan zarıdır.
BAŞ AĞRISINA BİREBİR! Sinirsel, kronik ya da beyinsel hasarlar sonucu ortaya çıkabilen baş ağrısında da soğan birebir fayda sağlar. Haşlanmış bir kuru soğanı elinizle parçalayıp bir tülbente sarınız. Bu tülbenti de başınıza bağlayınız 2 saat bu şekilde uyuyarak baş ağrınızı dindirmiş olursunuz. Soğan deforme olmuş hücreleri en hızlı iyileştiren doğal kaynaktır.
ŞEKER HASTALARI TÜKETEBİLİR! Soğan vücuttaki şeker oranını dengeler ve insülin seviyesini azaltan soğanı şeker hastalar rahatlıkla tüketebilir. Soğan, şekeri dengelediği gibi kan seviyesini de dengeleyerek içerisindeki toksinlerin sayısını azaltır.
KALP KRİZİNİ ÖNLER! Kanın damarlarda daha rahat dolaşmasını destekleyerek, kalp krizinin yaşanmamasını sağlar. Özellikle gün içerisinde çiğ soğan tüketerek kalp hastalıklarına yakalanma oranı sıfıra indirebilirsiniz.
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