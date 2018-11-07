Günde 20 fincan çay içerseniz ne oluyor?

Günde 20 fincan çay içerseniz bakın ne oluyor? Japon bilim insanlarının yaptığı açıklama çay ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Günde 20 fincan çay içerseniz ne oluyor?

Günde 20 fincan çay içerseniz bakın ne oluyor? Japon bilim insanlarının yaptığı açıklama çay ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Çayın her türlü hazımsızlık, mide ağrısı, cilt kuruluğu ve öksürüğe iyi geldiği biliniyordu. Göz maskesi olarak kullanılırsa da kanlanmaya ve ağırlaşmış göz kapaklarına iyi geliyordu.

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Günde 20 fincan çay içerseniz ne oluyor?

Ama Japon bilim insanlarının yaptığı bir açıklama çayla ilgili çok çarpıcı bir bilgiyi ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre... Japon bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre siyah çay içerisindeki antioksidantlar özellikle ileri yaşlarda oluşan kemik zayıflaması önlüyor.

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Günde 20 fincan çay içerseniz ne oluyor?

Osteoporoz adı verilen ve yaşı ilerlemiş insanlarda görülen kemik kaybı ve zayıflaması olarak tanımlanan hastalığa karşı siyah çay içmenin faydalı olduğu söylendi.

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Günde 20 fincan çay içerseniz ne oluyor?

Osaka Üniversitesi'nde yapılan ve Keizo Nishikawa tarafından yönetilen araştırmada siyah çayda theaflavin-3 denilen bir antioksidant maddenin kemik dokusuna zarar veren metiltransferas adlı enzimi yok ettiği ve bu şekilde kemiklerin dokusunun güçlü kaldığı tespit edildi.

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