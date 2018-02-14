Günde 1 yumurta yerseniz...etkileri inanılmaz !

Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor. Uzmanlar göz problemi yaşayan büyüme çağındaki çocuklar ile yetişkinlerin, ortaya çıkabilecek göz hastalıklarını önlemek için günde 1 yumurta tüketmesi gerektiğini söylüyor

Yumurtanın çok az bilinen faydalarından birinin de göz sağlığına yaptığı olumlu katkı olduğunu dile getiren Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı, "Çocukluktan itibaren dengeli beslenmenin göz sağlığına birçok faydası var. Bu dengeli beslenmenin içerisinde de olmazsa olmazlarımızdan biri de yumurtadır. Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor. Twitter

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Göz problemi yaşayan büyüme çağındaki çocuklar ile yetişkinler, ortaya çıkabilecek göz hastalıklarını önlemek için günde 1 yumurta tüketmeli. Yumurtanın göz sağlığına iyi geldiği, yürütülen akademik çalışmalar neticesinde tespit edilen bir durumdur. Yumurta, içerdiği protein sayesinde özellikle gelişim çağındaki çocukların göz sağlığına katkı sağlıyor" dedi.

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EKSİKLİĞİ GÖRMEYİ ETKİLİYOR; Prof.Dr. Ahmet Özkağnıcı yumurtanın A, B ve C vitaminleri içerdiğini, A vitamininin özellikle gözün retina kısmındaki ışık iletiminde önemli bir rol üstlendiğini, bunun eksikliğinin görme problemi oluşturabileceğini belirtti. Twitter

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