Gülperi dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay'ın büyük talihsizliği!

'PİJAMAYLA KATILACAĞIM HERHALDE!' "Nice'e inildi! Heyecan var! Çünkü elbise yok... Küçük bir kaza geçirdi. Akşama bütün dünya basını ve televizyon dünyasının katılacağı görkemli bir yemek ve partimiz var! Pijamayla katılacağım herhalde. Ben de merakla bekliyorum huhaha! Aman hiçbir şey için gerilemem. Sefam olsun!"