Gülperi dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay'ın büyük talihsizliği!

Gülperi dizisinin güzel oyuncusu Nurgül Yeşilçay, rol arkadaşı Timuçin Esen ve dizinin diğer oyuncularıyla birlikte Cannes'da düzenlenen fuarına katıldı. Nurgül Yeşilçay gece öncesinde yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı...
'PİJAMAYLA KATILACAĞIM HERHALDE!' "Nice'e inildi! Heyecan var! Çünkü elbise yok... Küçük bir kaza geçirdi. Akşama bütün dünya basını ve televizyon dünyasının katılacağı görkemli bir yemek ve partimiz var! Pijamayla katılacağım herhalde. Ben de merakla bekliyorum huhaha! Aman hiçbir şey için gerilemem. Sefam olsun!"
NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?: Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde Afyon’da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yeşilçay, 2001’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının usta isimleri ile birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki “Gülsüm” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. 2002 yılında Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz’le birlikte başrolde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde “Bahar Karadağ” rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.
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