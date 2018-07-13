Güllü'nün son hali büyük şok! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Ünlü şarkıcı Güllü, verdiği kilolarla bir dönem gündeme gelmişti. Büyük bir değişim yaşayan Güllü'nün son halini görenler ikinci bir şok daha yaşıyor. İmajını da değiştiren Güllü'yü görünce sizde tanıyamayacaksınız.

Güllü'nün son hali büyük şok! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Biz onu bu haliyle tanıdık. Balık etli, dolgun sesli şarkıcı olarak tanıdğımı Güllü, yıllar sonra radikal bir karar aldı ve kilolarından kurtuldu. Bir dönem zaten verdiği kilolar ile gündeme gelmiş ve nasıl kilo verdiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. Ancak bu kez Güllü sandığınızdan bambaşka. İmajını da değiştiren Güllü'yü görenler tanıyamıyou bile. İşte Güllü'nün son hali.

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Güllü'nün son hali büyük şok! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Sarı saçlı, gür sesli, balık etli bir kadın olarak tanıdık onu. Henüz genç yaşına rağmen adından söz ettiriyor ve televizyon programlarında yer alıyordu. Ancak bir süre sonra kilolarından rahatsızlık duymaya başladı ve radikal bir karar aldı.

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Güllü'nün son hali büyük şok! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

GÜLLÜ'NÜN YARISI GİTTİ; Kilo vermeye başlayan Güllü, sonunda bambaşka bir insan oldu. Görenlerin en başta tanımakta zorlandığı halini herkes çok beğendi. Daha sağlıklı, daha dinç görünüyordu. Ancak Güllü yine dur durak bilmedi ve hem daha çok kilo verdi hem imjaını değiştirdi. Görünce şoke olacaksınız.

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Güllü'nün son hali büyük şok! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

İŞTE GÜLLÜ'NÜN SON HALİ; Son olarak 28 Mayıs tarihinde paylaştığı bu fotoğraflar Güllü, bambaşka biri gibi. Eskisinde de daha zayıf halı ve mor saçları ile herkesi şaşkınlığa uğrattı. Oğuluyla da fotoğraf paylaşmaktan geri kalmadı.

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