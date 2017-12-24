'Güldür Güldür show'un akıbeti ne olacak?

Eski bölümlerinin tv8 ekranlarında yayınlandığı Güldür Güldür Show, Show TV’nin klasikleşen yapımlarından birisi aslında… Ancak Posta gazetesi tv eleştirmeni Mesut Yar, programın tv8’e transfer olacağı iddiasını ortaya atmıştı. Mesut Yar, iddiayı "Güldür Güldür yolcu mu?" başlıklı yazısında böyle dile getirmişti;
TV8’de “Güldür Güldür” tekrarlarını izliyoruz. Evet, fena da reyting yapmıyor. Sonuçta bir eğlence kanalının lokomotif işi olma ihtimali yüksek bir içerik... Bir arkadaşım “yeni sezonda yeni bölümler TV8’de olacak” diye ısrar etti. Ben ise bu enfes işin Show TV ile ciddi bir gönül bağı olduğunu biliyorum... Ama öte taraftan TV8 ekranında yılın en çok konuşulan filmlerini yayınlamak gibi bir alışkanlık da oldu. Acun Ilıcalı, sinemaya ciddi yatırım yapan bir patron... BKM de sinema sektörünün büyük oyuncularından. Böyle bir işbirliği çok da akıldışı değil. Dur bakalım kim haklı çıkacak? İnatçı arkadaşım mı yoksa yoğurdu da üfleyerek yemeye alışan bendeniz mi?
Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu bugünkü yazısında Güldür Güldür'ün önümüzdeki yılki ekran akıbetini kösesine taşıdı;
Sevgili Mesut Yar, ‘Güldür Güldür Show’ TV8’de mi?’ diye yazmıştı. Ben de en yetkili kişiye sordum. “Yok öyle bir durum, olsa söylerdim” cevabını aldım. İddiayı da Mesut’un arkadaşı ortaya atmış. Bu piyasadan ve sözü geçen biri olmalı. Yani kahve falı değil. Bana da söylenen, bu piyasanın sorumlularından birinin ağzından çıkan... Bekleyip, göreceğiz.
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