'Güldür Güldür show'un akıbeti ne olacak?

TV8’de “Güldür Güldür” tekrarlarını izliyoruz. Evet, fena da reyting yapmıyor. Sonuçta bir eğlence kanalının lokomotif işi olma ihtimali yüksek bir içerik... Bir arkadaşım “yeni sezonda yeni bölümler TV8’de olacak” diye ısrar etti. Ben ise bu enfes işin Show TV ile ciddi bir gönül bağı olduğunu biliyorum... Ama öte taraftan TV8 ekranında yılın en çok konuşulan filmlerini yayınlamak gibi bir alışkanlık da oldu. Acun Ilıcalı, sinemaya ciddi yatırım yapan bir patron... BKM de sinema sektörünün büyük oyuncularından. Böyle bir işbirliği çok da akıldışı değil. Dur bakalım kim haklı çıkacak? İnatçı arkadaşım mı yoksa yoğurdu da üfleyerek yemeye alışan bendeniz mi?