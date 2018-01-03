Güldür Güldür Show’un akıbeti belli oldu!

Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, ‘Güldür Güldür Show’ ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Posta Gazetesi’nden Mesut Yar’ın, “0 da Yerinde” başlıklı yazısı şöyle: “Yeni yılda ‘Güldür Güldür Show’ bildiğimiz adresinde yani Show TV’de kaldı. Ama bu demek değil ki grubun içinden yeni bir bebek çıkmayacak.Bakın net olarak yılın ilk ipucunu not düşüyorum. ‘Güldür Güldür Show’ eksenindeki işler bu yıl birden çok kanalda yer alacak. Gülelim yeter, adresin hiç önemi yok.” Twitter

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Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, ‘Güldür Güldür Show’ ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Posta Gazetesi’nden Mesut Yar’ın, “0 da Yerinde” başlıklı yazısı şöyle: “Yeni yılda ‘Güldür Güldür Show’ bildiğimiz adresinde yani Show TV’de kaldı. Ama bu demek değil ki grubun içinden yeni bir bebek çıkmayacak.Bakın net olarak yılın ilk ipucunu not düşüyorum. ‘Güldür Güldür Show’ eksenindeki işler bu yıl birden çok kanalda yer alacak. Gülelim yeter, adresin hiç önemi yok.” Twitter

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Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, ‘Güldür Güldür Show’ ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Posta Gazetesi’nden Mesut Yar’ın, “0 da Yerinde” başlıklı yazısı şöyle: “Yeni yılda ‘Güldür Güldür Show’ bildiğimiz adresinde yani Show TV’de kaldı. Ama bu demek değil ki grubun içinden yeni bir bebek çıkmayacak.Bakın net olarak yılın ilk ipucunu not düşüyorum. ‘Güldür Güldür Show’ eksenindeki işler bu yıl birden çok kanalda yer alacak. Gülelim yeter, adresin hiç önemi yok.” Twitter

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