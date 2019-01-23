Güldür Güldür Show bombayı patlattı! Güzel oyuncu artık kadroda

Birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle Show TV’de yeni sezona bomba gibi hazırlanan Güldür Güldür ekibine ünlü bir isim daha dahil oldu. Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Aylin Kontente, İrem Sak, gibi birçok ünlü isme sahip olan programa dahil olacak güzel, son olarak son olarak 'Alemin Kıralı' adlı dizide yer almıştı.
Güldür Güldür Show'un yeni sezonuna dahil olan son isim Evrim Akın oldu. 'Avrupa Yakası' ve 'Bez Bebek' gibi unutulmaz dizilerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Akın, yine Show TV ekranlarında Çocuktan Al Haberi programını sunmuştu. Peki Evrim Akın'dan ziyade kadroya dahil olan diğer isimler kimdi?
EMRE ALTUĞ: Ve belkide performansı en merak edilen isim olan Emre Altuğ'un Güldür Güldür kadrosuna katıldığı ortaya çıkmıştı. Müzisyen kimliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Altuğ'dan sonra iki ünlü ismin daha "Güldür Güldür Show" ekibine dahil olduğu öğrenilmişti.
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