Güldür Güldür final mi yaptı Ali Sunal 'Herkese teşekkürler...'

Dün medya dünyası bu haberle sallandı. Uzun süredir Show TV ekranlarının vazgeçilmez ve lokomotif işlerinden biri olan Güldür Güldür'ün final yaptığı ve veda ettiği iddia edilmişti. İddianın sahibi Mesut Yar'dı ve resmi bir açıklama gelmemişti. Konu hakkında ilk açıklama Ali Sunal'dan geldi.
Güldür Güldür Show'un yeni sezonu yayınlanacak mı? Ali Sunal Güldür Güldür Show için açıklama yaptı. Son olarak İrem Sak'ın ayrıldığı programın yeni bölümleri Eylül ayında ekrana gelmeyecek. Ancak yeni oyuncularla birlikte Güldür Güldür Show, Ocak 2019'da yeniden yayınlanmaya başlayacak. Ali Sunal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialara son noktayı koydu.
Ali Sunal, 'Herkese ilgisi için teşekkür ederiz. Güldür Güldür Show dinlenmiş yenilenmiş bir şekilde en geç Ocak ayında bomba gibi devam edecek. Bizim dışımızda çıkan haberlere itibar etmeyin lütfen. Gülümsemeye devam' notunu paylaştı.
Posta'dan Mesut Yar Güldür Güldür'ün bittiğini köşesinde yazmıştı. Mesut Yar yazısında şunları dile getirmişti: "İddia çok net. Show TV'nin lokomotif işlerinden "Güldür Güldür Show" önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek. Böyle bir iddiaya inanmak kolay değil. Ancak projenin içinden kopan bazı isimlerin başka işlere yöneldiği haberi doğru.
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