Güldür Güldür final mi yaptı Ali Sunal 'Herkese teşekkürler...'

Show TV ekranlarının sevilen işlerinden biri olan Güldür Güldür Show'un final yaptığı iddia edilmişti. Konu bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların hemen ardından ilk açıklama Ali Sunal'dan geldi. Güldür Güldür yeni sezon yayınlanacak mı işte detaylar.

Dün medya dünyası bu haberle sallandı. Uzun süredir Show TV ekranlarının vazgeçilmez ve lokomotif işlerinden biri olan Güldür Güldür'ün final yaptığı ve veda ettiği iddia edilmişti. İddianın sahibi Mesut Yar'dı ve resmi bir açıklama gelmemişti. Konu hakkında ilk açıklama Ali Sunal'dan geldi. Twitter

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Güldür Güldür Show'un yeni sezonu yayınlanacak mı? Ali Sunal Güldür Güldür Show için açıklama yaptı. Son olarak İrem Sak'ın ayrıldığı programın yeni bölümleri Eylül ayında ekrana gelmeyecek. Ancak yeni oyuncularla birlikte Güldür Güldür Show, Ocak 2019'da yeniden yayınlanmaya başlayacak. Ali Sunal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialara son noktayı koydu. Twitter

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Ali Sunal, 'Herkese ilgisi için teşekkür ederiz. Güldür Güldür Show dinlenmiş yenilenmiş bir şekilde en geç Ocak ayında bomba gibi devam edecek. Bizim dışımızda çıkan haberlere itibar etmeyin lütfen. Gülümsemeye devam' notunu paylaştı. Twitter

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