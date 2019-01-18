Gülçin Ergül kaç yaşında aslen nereli evlenip boşandı mı?

Gülçin Ergül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve boşandığı eşi kim, neden boşandı sorusu merak konusu oldu. Hepsi Grubu'ndan olaylı bir şekilde ayrılan Gülçin Ergün 2. solo albümünü çıkardı ve bu kez Arabesk şarkılara yeniden hayat verdi. 34 yaşındaki Gülçin Ergül'ün bir dönem gizlice evlenip boşandığı konuşulsa da aslında böyle bir evlilik hiç olmadı.

GÜLÇİN ERGÜN KİMDİR: Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yaşındayken Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde piyano eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda AKM Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosunda yer aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünü kazandı, ortaokul ve lise yıllarını bale üzerine tamamladı. AKM çocuk balesinde çalıştığı yedi yılın ardından ayrıldı.

Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda senelerce çocuk dansçı olarak performans gosterdi.

Lisans yıllarında yine MSGSÜ Devlet Konservatuvarı'nın Modern Dans bölümüne geçti. Bu yıllarda bir kız grubu kurma hayalini, AKM'de ve MSGSÜ'de tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile resmi olarak 2005'te gerçekleştirdi.

2006'da Pepsi'nin reklamlarında yer aldı. 2007 yılında başlayan iki sezon süren Hepsi 1 isimli dizide Gülçin isimli bir karakter canlandırdı.2009 yılında Show TV'nin jenerik müziklerini seslendirdi.