Gülben Ergen Yeşim Salkım kavgası büyüyor! Salkım'dan karşı hamle

Bildiğiniz üzere Yeşim Salkım, bir TV programında Gülben Ergen'in evliyken evli erkeklerle ilişki yaşamakla itham etmişti. Ergen, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla 100 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Şimdi de Salkım Gülben Ergen'e karşı dava açtı

Gülben Ergen Yeşim Salkım kavgası büyüyor! Salkım'dan karşı hamle

HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Yeşim Salkım TV programında Gülben Ergen'in evliyken evli erkeklerle ilişki yaşamakla itham etmişti. Gülben Ergen, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla 100 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Salkım, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurup hem Ergen’in iddialarına cevap verdi hem de karşı tazminat davası açtı.

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Gülben Ergen Yeşim Salkım kavgası büyüyor! Salkım'dan karşı hamle

YEŞİM SALKIM GÖREVİNİ YAPTI: Salkım, Ergen’in evli olduğu dönemde eşi Hakan Uzan ile ilişki yaşadığı iddiasıyla 1 TL’lik manevi tazminat talebinde bulundu. Salkım’ın avukatı, müvekkilinin bir televizyoncu olarak görevi gereği konunun Türk aile yapısı içerisindeki yeriyle ilgili değerlendirmeler yaptığını söyledi.

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Gülben Ergen Yeşim Salkım kavgası büyüyor! Salkım'dan karşı hamle

BİRÇOK KİŞİ TANIK OLDU: Dilekçede, Salkım’ın eski eşi Hakan Uzan’ın, kendisi ile evli olduğu dönemde davacı Gülben Ergen’le birliktelik yaşadığı ifade edildi, Salkım ayrıca, Ergen’in Uzan’la ilişki yaşadığına ve bir otel baskınında yakalanmalarına birçok kişinin tanık olduğunu iddia etti.

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Gülben Ergen Yeşim Salkım kavgası büyüyor! Salkım'dan karşı hamle

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