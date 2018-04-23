Gülben Ergen Yeşim Salkım kavgası büyüyor! Salkım'dan karşı hamle

BİRÇOK KİŞİ TANIK OLDU: Dilekçede, Salkım’ın eski eşi Hakan Uzan’ın, kendisi ile evli olduğu dönemde davacı Gülben Ergen’le birliktelik yaşadığı ifade edildi, Salkım ayrıca, Ergen’in Uzan’la ilişki yaşadığına ve bir otel baskınında yakalanmalarına birçok kişinin tanık olduğunu iddia etti.