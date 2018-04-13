Gülben Ergen aşk dedikoduları hakkında sessizliğini bozdu!

Geçtiğimiz aylarda İzmirli evli işadamı Tolga Duğles'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülben Ergen'in bir süredir prodüktör Burak Törer ile birlikte olduğu öne sürüldü. Güzel şarkıcı dün ortaya çıkan fotoğrafı sonrası aşk dedikodusunu yalanladı. Hakkında bilinçli bir karalama kampanyası başlatıldığını ifade eden Gülben Ergen,"Şu an 14 Nisan'daki Bostancı konserime odaklanmış durumdayım. Benim için şu an tek önceliğim oğullarım ve işim" diye konuştu. Törer ile aşk iddiasını yalanlayan Ergen, yarın akşam Bostancı'da sahne alacak..
Gülben Ergen, Anadolu Ateşi Grubu’nun kurucusu Mustafa Erdoğan ile 5 Eylül 2004 günü Kemer Country’de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bu birliktelikten önce Atlas daha sonra Ares ve Güney adını verdikleri ikiz oğulları dünyaya gelmişti. Fakat ikili 2012 yılında boşanma kararı almışlardı.
8 yıllık bu birlikteliğin ardından Ergen, ünlü televizyoncu Erhan Çelik ile aşk yaşamaya başlamış ve çift 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik de kısa sürmüş ve 2 yılın ardından çift, olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Ayrılığın ardından ise Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberler sık sık magazin gündeminde yer alırken, bugün yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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