Gülben Ergen aşk dedikoduları hakkında sessizliğini bozdu!

Geçtiğimiz aylarda İzmirli evli işadamı Tolga Duğles'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülben Ergen'in bir süredir prodüktör Burak Törer ile birlikte olduğu öne sürüldü. Güzel şarkıcı dün ortaya çıkan fotoğrafı sonrası aşk dedikodusunu yalanladı. Hakkında bilinçli bir karalama kampanyası başlatıldığını ifade eden Gülben Ergen,"Şu an 14 Nisan'daki Bostancı konserime odaklanmış durumdayım. Benim için şu an tek önceliğim oğullarım ve işim" diye konuştu. Törer ile aşk iddiasını yalanlayan Ergen, yarın akşam Bostancı'da sahne alacak..