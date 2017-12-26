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Guardian Erdoğan haklıymış dedi

Guardian Erdoğan haklıymış dedi

Guardian Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlardan üç çocuk istediğini ancak Türkiye’nin bu konuda “çok Avrupalı bir sorunla karşı karşıya bulunduğu” yorumunu yaptı.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 16:51 - Güncelleme: 26-12-2017 16:51

Türkiye’nin nüfusundaki büyüme hız kaybetti ve doğurganlık oranı 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük düzeyine indi.

Aynı zamanda nufüsü yaşlanıyor” dediği geniş haberinde, şunları yazıyor: “Türkiye, 79.5 milyon nüfusu Almanya’dan sonra Avrupa’nın ikinci en kalabalık ülkesi olmayı sürdürse ve 31.5 yaş ile Avrupa’nın en düşük ortalama yaşı olsa da Türk İstatistik Enstitüsünce bu yıl yayımlanan veriler, 2016 yılında ilk defa doğurganlık oranının yüzde 2.1’e düştüğünü gösterdi.”

“ÜLKENİN DEMOGRAFİSİNDE POTANSİYEL BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER”

Guardian, kentlerde kaydedilen keskin gerilemeye karşı mülteciler arasında ve kırsal toplumlarda doğum oranının hızlanmasını ise önümüzdeki 10 yılda ülkenin demografisinde potansiyel büyük değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriyor.

“Türkiye, hem Arap hem de Avrupalı komşularda da görülen bir ikilemle karşı karşıya” diyen gazete, Türkiye’de büyük genç nüfusu için yeterli istihdam yaratılmaması durumunda bunun birçok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi işsizlik ve marjinalleşmeye yol açabileceği, diğer yandan da doğurganlıktaki gerilemeye çare bulunmazsa birçok Avrupa ülkesinin karşılaştığı, yaşlanan nüfus sorununun yaşanabileceği uyarısını yapıyor.

İngiliz gazetesi, Türkiye’nin nüfus büyümesini kısıtlayan faktörlerin birçoğunun gelişmiş ülkelerde de görünse de 3 milyon mülteciyi barındırması nedeniyle farklılıklar arzettiğinin altını çiziyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kundemacı 26 Aralık 2017 20:21 İşte adam gibi tespit: "Guardian, kentlerde kaydedilen keskin gerilemeye karşı mülteciler arasında ve kırsal toplumlarda doğum oranının hızlanmasını ise önümüzdeki 10 yılda ülkenin demografisinde potansiyel büyük değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriyor." zaten bizde Türk nüfusu asimüle etmek için hergelen mülteciye buyurun demiyor muyuz? Amaç nüfus yapısını bozmak ancak milletimiz gözlerini yummuş, hiç bir şey görmemeye kararlı.

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