Gripten korunmanın yolları nelerdir ? İşte gribe meydan okuyan 6 altın öneri

Kış hastalıklarının en belalısı grip nasıl geçer ? Gripten korunmak için ne yapmalıyız ? Gripten korunmak için yapılması gerekenleri sizler için derledik. İşte gribe meydan okuyan 6 altın öneri...

Gripten korunmanın yolları nelerdir ? İşte gribe meydan okuyan 6 altın öneri

Kuru öksürük, baş ağrısı, yüksek ateş, yorgunluk, burun akıntısı, kas ağrıları… Sonbaharın gelmesiyle birlikte pek çoğumuz gribin yol açtığı bu tür sorunlarla baş etmek zorunda kalıyor, hatta yorgan döşek bile yatabiliyoruz. grip, özellikle çocuklarda ve kronik hastalığı olanlarda; bronşit, sinüzit, kulak enfeksiyonu ile zatürre gibi komplikasyonlara yol açabiliyor, hatta ölümcül bile olabiliyor. Aslında bazı basit tedbirlerle hastalığa yakalanmamak veya yakalanırsak hızla ve daha hafif sorunlarla atlatmak elimizde. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Durmuş gripten korunmanın yollarını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

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Gripten korunmanın yolları nelerdir ? İşte gribe meydan okuyan 6 altın öneri

ELLERİNİZİ OVALAYARAK SABUNLAYIN: Solunum yolu virüsleri temas ve havada asılı kalan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyorlar. Bu nedenle özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda bulunduktan veya tokalaştıktan sonra ve yemeklerden önce ellerinizi mutlaka 1-2 dakika süreyle ovalayarak sabunlamanız çok önemli.

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Gripten korunmanın yolları nelerdir ? İşte gribe meydan okuyan 6 altın öneri

ORTAMI SAAT BAŞI 10-15 DAKİKA HAVALANDIRIN: Dr. Özlem Durmuş kapalı, kalabalık ve aşırı sıcak ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmanız gerektiğine dikkat çekerek şunları söylüyor: “İmkan varsa bulunduğunuz ortamı saat başı 10-15 dakika havalandırın veya açık havaya çıkın. Kalorifer ve ısıtıcılardan dolayı oda havası kuruduğu için odayı yüzde 40-50 oranında nemli tutacak tedbirler alın. Örneğin nem aletlerinden veya kapalı mekan bitkilerinden faydalanabilirsiniz. Bunların yanı sıra çamaşır asmak veya radyatör üstünde su bulundurmak da odanızı nemlendirmeye katkı sağlayacaktır.”

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Gripten korunmanın yolları nelerdir ? İşte gribe meydan okuyan 6 altın öneri

DÖRT YAPRAKLI YONCA MODELİ BESLENİN: Dört yapraklı yonca modelindeki gibi, her çeşit besin grubundan yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemimizi besleyecektir. Yapraklardaki besin grupları 1- süt-süt ürünleri 2-et-yumurta baklagil gibi protein kaynakları 3- sebze- meyve gibi vitamin/ mineral kaynakları 4-tahıllar gibi karbonhidrat ve B vitamini kaynaklarıdır. Tüm besin gruplarını dengeli bir şekilde ve yaşınıza uygun olarak tüketin. Kahvaltı başta olmak üzere, öğün düzenini aksatmayın. “Öğünleriniz renkli meyve ve sebzelerden zengin olursa, antioksidan ile vitamin oranı da zengin olur” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Durmuş sözlerine şöyle devam ediyor: “Sebze ile meyvelerin mevsime özgü olmasına da dikkat.

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