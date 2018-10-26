Grip olmamak için tüketilmesi gereken 10 besin

Grip ve soğuk algınlığıyla baş edebilmenin yolunu anlatan Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, sağlıklı ve doğru beslenerek grip olmaktan kaçabileceğimizi söyledi. Peki gripten koruyan 10 besin hangileridir? İçte cevabı

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı ile baş etmenin sağlıklı ve doğru beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu belirterek, sonbahar ve kış aylarında önemli bir artış gösteren grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri açıkladı. İşte grip düşmanı 10 besin... Twitter

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C VİTAMİNİ DEPOSU Gripten korunmada büyük önem arz eden meyvelerden bahseden Dyt. Sehlikoğlu, “Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor. Twitter

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NAR'IN SUYUNU DEĞİL KENDİSİNİ TÜKETİN İçindeki 'antosiyanin' adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha faydalı oluyor” dedi. Twitter

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