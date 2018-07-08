Gözünüzde leke varsa dikkat!

Yaş ilerledikiçe göz kanseri teşhisi zorlaşır. Bu yüzden çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmemelisiniz. Yetişkinlerde görülen göz içi kanser türü ise koroid melanomu'dur. Bir tümör çeşidi olan melanomu, görme azlığı, gözde ışık çakmaları, siyah gölge, geçmeyen kızarıklık, ağır iltihaplanma ve eğri görme gibi belirtilerle kendini gösterir.



