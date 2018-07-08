Gözünüzde leke varsa dikkat!

Bebeklerin göz bebeklerinde oluşan beyaz parlamalar, retinoblastom ismi verilen göz içi kanserinin belirtisi olabilir. Retinoblastom 5 yaş öncesi çocukların göz muayenesi sırasında kolayca tespit edilebilir.
Yaş ilerledikiçe göz kanseri teşhisi zorlaşır. Bu yüzden çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmemelisiniz. Yetişkinlerde görülen göz içi kanser türü ise koroid melanomu'dur. Bir tümör çeşidi olan melanomu, görme azlığı, gözde ışık çakmaları, siyah gölge, geçmeyen kızarıklık, ağır iltihaplanma ve eğri görme gibi belirtilerle kendini gösterir.
Bebeklerin göz bebeklerinde oluşan beyaz parlamalar, retinoblastom ismi verilen göz içi kanserinin belirtisi olabilir. Retinoblastom 5 yaş öncesi çocukların göz muayenesi sırasında kolayca tespit edilebilir.
Yaş ilerledikiçe göz kanseri teşhisi zorlaşır. Bu yüzden çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmemelisiniz. Yetişkinlerde görülen göz içi kanser türü ise koroid melanomu'dur. Bir tümör çeşidi olan melanomu, görme azlığı, gözde ışık çakmaları, siyah gölge, geçmeyen kızarıklık, ağır iltihaplanma ve eğri görme gibi belirtilerle kendini gösterir.
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