Gözleri şaşı ettiler! Türk mankenler ortalığı kasıp kavurdu

İLK yurt dışı defilesini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show'un organizasyonunda, ünlü mankenler podyuma çıktı. 'Alevler' şehri olarak bilinen Bakü'deki açılış defilesinde Türk rüzgârı esti.

Gözleri şaşı ettiler! Türk mankenler ortalığı kasıp kavurdu

Dünyaca ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye'nin en büyük moda organizasyonunu gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki ilk etkinliğini kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirdi. Bu kez Türkiye'nin ünlü mankenlerini defile kadrosuna dahil eden firma, Bakü'de Türk rüzgârı estirdi. Azerbaycan'ın en büyük fuar merkezi EXPO Center'da düzenlenen organizasyon kapsamında, Türkiye'nin ünlü mankenleri Bakü'ye geldi. Aralarında Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan'ın olduğu 30 Türk manken koreografisini Öner Evez'in hazırladığı defilede, Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar- yaz kreasyonlarını sergiledi.

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Gözleri şaşı ettiler! Türk mankenler ortalığı kasıp kavurdu

120 TASARIM TANITILDI: Azerbaycan başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'den gelen davetliler, ilgiyle izledikleri defileyi cep telefonlarıyla da kaydetti. 120 farklı tasarımın tanıtıldığı defilede, mankenlerin her biri dört farklı elbise tanıttı. Defilede renkli, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbiseler kadar düz ve sade tasarımlar da dikkati çekti. Finalde, yavruağzı, önden yırtmaçlı, dekolte elbiselerle yürüyen mankenler, ayakta alkışlandı.

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Gözleri şaşı ettiler! Türk mankenler ortalığı kasıp kavurdu

'HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİK': Defilenin ardından kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayan Çağla Şikel, baba tarafının Azeri olduğunu söyledi. Azerice konuşarak espri yapan Şikel, "Burada kendimi hiç yalnız hissetmedim. Bizleri çok iyi ağırladılar. Baba tarafımın Azeri oluşu, kalben buraya bağlı olmama neden oluyor. Çok güzel ve renkli bir defilemiz oldu" dedi.

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Gözleri şaşı ettiler! Türk mankenler ortalığı kasıp kavurdu

'SICAK VE GÜZEL ŞEHİR': Manken Özge Ulusoy ise atmosfere bayıldığını belirtti. Giydikleri kıyafetler kadar insanların hayranlıkla kendilerini izlemelerinin mutluluk verici olduğunu anlatan Ulusoy, "Bu sefer Bakü'yü çok detaylı gezemedim. Fakat en yakın zamanda tekrar gelip her köşesini dolaşmak istiyorum. Sıcak ve güzel bir şehir. İnsanlarına bayıldım" diye konuştu.

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