Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu

Arjantinli model, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı oldu. Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşadı. 32 yaşındaki Instagram ünlüsü Arjantinli model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için Colombiya'da estetik ameliyatı oldu.