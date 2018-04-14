Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu

Arjantinli model, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı oldu.

Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu

Arjantinli model, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı oldu. Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşadı. 32 yaşındaki Instagram ünlüsü Arjantinli model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için Colombiya'da estetik ameliyatı oldu.

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Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu

Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde yüzde elli görme kaybı yaşadı. Yaklaşık 3 bin dolar vererek ameliyat olan model yeni gözlerinin rengini Instagram'da paylaştıktan kısa bir süre sonra problem yaşamaya başladı.

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Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu

Gözlerinin altına enjekte edilen silikon, göz sinirlerine zarar verdiği için görme problemi yaşayan model tekrar Kolombiya'ya gitti. Ancak doktorlar bir şey yapamadıkları için Miami'de tedavi olmaya başladı.

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Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu

Gözlerine enjekte edilen silikon ameliyatla çıkarılmasına rağmen ameliyatı yapan doktor Ranya Habash, sinirler zarar gördüğü için modelin hayatının geri kalan kısmında problem yaşayacağını söyledi.

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