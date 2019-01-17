Görünüşüne aldanmayın! Mucizevi faydaları bulunuyor

Uzmanlar, yemeklere ekşi tadı veren sumağın suyu ile birçok hastalığın tedavisinin gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Peki ama nasıl? İşte sumak suyunun faydaları...

Görünüşüne aldanmayın! Mucizevi faydaları bulunuyor

Yemekleri tatlandıran sumak kurutulduğunda şeker hastalarına yararı ile bilinir. Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Ayrıca uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

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Görünüşüne aldanmayın! Mucizevi faydaları bulunuyor

Sumak Suyunun Faydaları: Sumak suyu, kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır. Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

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Görünüşüne aldanmayın! Mucizevi faydaları bulunuyor

- Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

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Görünüşüne aldanmayın! Mucizevi faydaları bulunuyor

- Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar. 

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