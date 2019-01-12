Görüntüler ortaya çıktı! İki tren böyle çarpışmış

İstanbul Florya'da, Halkalı-Gebze banliyö hattındaki test sürüşü sırasında tren kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halkalı-Gebze banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkiinde çarpıştı.

KAZA YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI: Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. AA'da yer alan habere göre yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Gebze banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada, "Bugün saat 09:30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" denildi.

KAZA ANI KAMERADA: Florya'daki kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde trenlerin kafa kafaya çarpışma anı yer alıyor.