Görüntüler korkunç: Ölüler ve yaralılar var!

İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Latif Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.