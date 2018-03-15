Görüntüler korkunç: Ölüler ve yaralılar var!

KONYA’nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu enkaz altında kalan 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Görüntüler korkunç: Ölüler ve yaralılar var!

Olay, bugün akşam saatlerinde eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Şafak'a ait, besihane inşaatı yapımanda belirlenemeyen bir nedenle beton duvar yıkıldı.

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Görüntüler korkunç: Ölüler ve yaralılar var!

Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

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Görüntüler korkunç: Ölüler ve yaralılar var!

İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Latif Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Görüntüler korkunç: Ölüler ve yaralılar var!

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