Görüntüler infial yaratmıştı: Harekete geçildi!

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım doktoru İsmail Polat ve görevli sağlık personeline yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarınca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakını O.Y ile hastanede görevli doktorlar arasında meydana gelen olayla ilgili 'kamu malına zarar verme', 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi. Twitter

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Elazığ'da önceki gün Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Yoğun Bakım doktoru İsmail Polat ve görevli sağlık personeline, yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarınca sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleştirilmiş, saldırı anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Twitter

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KAMERAYA YANSIMIŞTI: Görüntülerde, doktor Polat'ın beraberinde görevli 3 personelle yoğun bakım ünitesine geçmesi sonrası kapanan kapının, bir hasta yakını tarafından tekmeyle kırılması ve birkaç kişinin koşarak içeri girmesi yer almıştı. Twitter

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