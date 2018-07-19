Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Gülen'e yardım etti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Habertürk canlı yayınında FETÖ ile ilgili çok çarpıcı detaylar verdi. Görmez kendisini görmeye gelen FETÖ'cü polislerin kendisine bir video izletmek istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini belirtirken Fetullah Gülen'e yardım eden kişiyi de açıkladı.

Görmez canlı yayında soruları yanıtlarken, Diyanet İşleri Eski Başkanyardımcısı Yaşar Tunagür hakkında ise "60 ihtilalinden 65 yılına kadar 7 başkan değişmiştir ama başkanyardımcısı değişmemiştir. Gülen onun yardımıyla Edirne’den alınarak İzmir’e Kestane Pazarı’na götürülüyor” açıklamasında bulundu.

Eski Diyanet İşleri Başkanı FETÖ ile ilgili bir anısını anlatırken, kendisine ‘din istismar ediliyor’ diyen bir FETÖ’cü emniyet personelinin bazı gizli videolar izletmek istediği ancak kendisinin bu isteği geri çevirdiğini söyledi.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANYARDIMCISI YARDIM ETTİ” Görmez programda sorulan, ‘Diyanet İşleri’nde FETÖ’cü var mıydı?’ şeklindeki soruya, FETÖ elebaşı Gülen’i kast ederek, “Kendisi bir diyanet personeli olarak bu prestiji edinmeye çalışıyor. Edirne’de vaizlik sınavına giriyor. Notların üzerinde yapılan tahrifat görülüyor dosyasında. Diyanet İşleri Başkanyardımcısı Yaşar Tunagür, 60 ihtilalinden 65 yılına kadar 7 başkan değişmiştir ama başkanyardımcısı değişmemiştir. Onun yardımıyla Edirne’den alınarak İzmir’e Kestane Pazarı’na götürülüyor” şeklinde yanıt verdi.

FETÖ SİSİ'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ? Görmez: "Mısır müftüsü ile görüştükten 15 dakika sonra FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın arayarak onunla buluşacağımı bildiğini söyledi" dedi. Mehmet Görmez darbeci Sisi'nin çocukları ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu belirtti.

Görmez Mısır'da başlayan olaylar sırasında FETÖ'nün insanların ölümüne neden olan Sisi'nin tarafını tuttuğunu ve FETÖ'nün Sisi'yi öve öve bitiremediğini de sözlerine ekledi.