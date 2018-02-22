Görme engelliler için gözlük satışa çıktı!

Disleksi hastalarına ve görme engellilere umut ışığı olmak amacıyla 2012 yılından bu yana üzerinde çalışılan gözlük satışa sunuldu. Japon bir şirket tarafından geliştirilen “Oton Glass” akıllı gözlükleri, zor durumdaki bir çok insanın hayatını kolaylaştırabilir. Gözlüklerin içerisinde iki küçük kamera ve kulaklık bulunuyor. Bu sayede akıllı gözlük kamera tarafından yakalanan karelerdeki kelimeleri tanımlayıp kulaklıklardan kullanıcıya yazıları aktarıyor.