Görgüsüzlük savaşı! Altın silahlar, çıplak modeller, lüks araçlar ve para...

MEKSİKA'da uyuşturucu kartelleri arasında yen bir savaş başladı. Bu savaşta da silahlar kullanılıyor ancak bu silahlar öldürmüyor... Ne mi demek istiyoruz? Son on yılda 120 binden fazla insanın öldüğü, 270 bin kişiden haberin alınamadığı Meksika'daki uyuşturucu kartelleri arasındaki yeni savaşın adı "görgüsüzlük" savaşı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine görgüsüzlük savaşı açan uyuşturucu kartelleri, akıllara durgunluk veren hayatlarını da ifşa etmiş oldular.