Görgüsüzlük savaşı! Altın silahlar, çıplak modeller, lüks araçlar ve para...

Meksika'daki uyuşturucu kartelleri Instagram'dan birbirlerine 'görgüsüzlük' savaşı ilan etti Böylece akıllara durgunluk veren hayatları ifşa oldu. Trend, 21. yüzyılın en büyük uyuşturucu karteli El Chapo Guzman'ın oğulları tarafından başlatıldı.

Görgüsüzlük savaşı! Altın silahlar, çıplak modeller, lüks araçlar ve para...

MEKSİKA'da uyuşturucu kartelleri arasında yen bir savaş başladı. Bu savaşta da silahlar kullanılıyor ancak bu silahlar öldürmüyor... Ne mi demek istiyoruz? Son on yılda 120 binden fazla insanın öldüğü, 270 bin kişiden haberin alınamadığı Meksika'daki uyuşturucu kartelleri arasındaki yeni savaşın adı "görgüsüzlük" savaşı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine görgüsüzlük savaşı açan uyuşturucu kartelleri, akıllara durgunluk veren hayatlarını da ifşa etmiş oldular.

127
Görgüsüzlük savaşı! Altın silahlar, çıplak modeller, lüks araçlar ve para...

Uyuşturucu kartelleri Instagram'dan birbirlerine 'görgüsüzlük' savaşı ilan ettiler. Böylece Meksika'nın dünyaca ünlü uyuşturucu kartellerinin akıllara durgunluk veren hayatları ifşa oldu. Kullandıkları hashtagler ise #narcos, #narcostyle, #NarcoStyle veya #NarcoOficial.

227
Görgüsüzlük savaşı! Altın silahlar, çıplak modeller, lüks araçlar ve para...

Trend, 21. yüzyılın en büyük uyuşturucu karteli El Chapo Guzman'ın oğulları tarafından başlatıldı. Babaları ABD'de hapis yatsa da, Sinaloa kartelinin başına geçen oğullar başka bir hayat yaşıyor.

327
Görgüsüzlük savaşı! Altın silahlar, çıplak modeller, lüks araçlar ve para...

Altın Kalaşnikof silahlar...

427
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro