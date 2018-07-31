Görgüsüzlük savaşı! Altın silahlar, çıplak modeller, lüks araçlar ve para...

MEKSİKA'da uyuşturucu kartelleri arasında yen bir savaş başladı. Bu savaşta da silahlar kullanılıyor ancak bu silahlar öldürmüyor... Ne mi demek istiyoruz? Son on yılda 120 binden fazla insanın öldüğü, 270 bin kişiden haberin alınamadığı Meksika'daki uyuşturucu kartelleri arasındaki yeni savaşın adı "görgüsüzlük" savaşı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine görgüsüzlük savaşı açan uyuşturucu kartelleri, akıllara durgunluk veren hayatlarını da ifşa etmiş oldular.
Uyuşturucu kartelleri Instagram'dan birbirlerine 'görgüsüzlük' savaşı ilan ettiler. Böylece Meksika'nın dünyaca ünlü uyuşturucu kartellerinin akıllara durgunluk veren hayatları ifşa oldu. Kullandıkları hashtagler ise #narcos, #narcostyle, #NarcoStyle veya #NarcoOficial.
Trend, 21. yüzyılın en büyük uyuşturucu karteli El Chapo Guzman'ın oğulları tarafından başlatıldı. Babaları ABD'de hapis yatsa da, Sinaloa kartelinin başına geçen oğullar başka bir hayat yaşıyor.
Altın Kalaşnikof silahlar...
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