Görenler korkup kaçıyor canavar diye sesleniyorlar

Charmaine Sahadeo 38 yaşında. Bu görüntüsü ise 38 yıllık hayatının en büyük kabusu. Kanserin en ağır türlerinden birini yaşayan genç kadın bu hale ikinci çocuğunu doğurduktan sonra gelmiş.

Görenler korkup kaçıyor canavar diye sesleniyorlar

Charmaine Sahadeo 38 yaşında. Bu görüntüsü ise 38 yıllık hayatının en büyük kabusu. Kanserin en ağır türlerinden birini yaşayan genç kadın bu hale ikinci çocuğunu doğurduktan sonra gelmiş. Hayat şartlarına daha fazla katlanamayan anne yavaş yavaş bu hale gelmiş ve şimdi onu yolda görenler kaçıyor. İşin daha beter yanı ise biri 19 biri 15 yaşında olan çocukları bile ondan uzak duruyor.

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Görenler korkup kaçıyor canavar diye sesleniyorlar

Nörofibromatozis tip 1(NF1) hastası olan genç kadın tedavi için ise çok geç kalmış. Peki nedir bu Nörofibromatozis tip 1(NF1). NF1, NF'in von Recklinghausen ya da periferal NF olarak da bilinen en yaygın şekli olup, ciltte çok sayıda kahverengi leke, çiller ve nörofibrom adı verilen irili-ufaklı urlarla kendini gösterir. Bazen omurga eğriligi (skolyoz) gibi kemik şekil bozuklukları, beyinde, kafa sinirlerinde ve omurilikte tümörler de gelişebilmektedir.

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Görenler korkup kaçıyor canavar diye sesleniyorlar

NF1'de en yaygın görülen tümörlerdir. Yumuşak, deri renginde, kahverengi ya da leylak rengi kabarıklıklar şeklinde görülürler. İyi huylu bu tümörler deri yüzeyinde ya da altında, ya da iç organlarda da olabilmektedir. Nörofibromlar sinir sistemi ve bağ dokudan oluşmaktadir, genellikle ergenlik çağında olmak üzere herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmektedir. Tümörler çabuk yayılan tipte değildi

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Görenler korkup kaçıyor canavar diye sesleniyorlar

Çok sayıda nörofibromların varlığı NF1 teşhisi için önemlidir. Tek bir nörofibromun varlığında bu kişinin NF hastası dolduğu söylenemez. Nörofibromların sayısı hastalar arasında çesitlilik gösterir: birkaç taneden binlerceye kadar olabilir. Kişide gelişecek nörofibrom sayısı önceden tahmin edilemez. Özellikle ergenlik döneminde ve gebelikte sayıları hızlıca artar, 40 yaşından sonra ise çıkma hızı yavaşlar. Nörofibromlar nadiren kansere dönüşebilmektedir. Bu durum NF hastaları için önemlidir. Bazı nörofibromlar bulundukları bölgeye ve boyutuna bağlı olarak, ağrı, enfeksiyon, kozmetik problem yarattığında cerrahi yöntemlerle çıkarılabilmektedir. Bu tümörler çıkarıldıktan sonra özellikle de tümör dokusu tam olarak temizlenmemiş ise aynı yerde tekrarlayabilmektedir.

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