Görenler inanamadı! Karayolunda ilginç görüntü

Hatay’da kurulacağı belirtilen rüzgar enerji santrali için her biri 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR, İslahiye’den geçti. TIR’ların geçişi polis ekiplerinin eşliğinde sağlandı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, ilçe çevre yolunda Kırıkçalı kavşağında yaklaşık 35 dakikada geçerken, nakliye işini üstlenen firma yetkilileri ile polis zor anlar yaşadı. TIR’ların geçişinde yol trafiğe kapatıldı. Dev kanatların geçişini bekleyen sürücüler ile çevre sakinleri ilgiyle izledi.