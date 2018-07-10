Görenler hayrete düşüyor! İşte insan yüzlü kedi

RUSYA’da yaşayan iki aylık kedi internetin yeni yıldızı oldu. Maine Coon cinsi yavru kedi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomenleri arasında yer aldı.

Görenler hayrete düşüyor! İşte insan yüzlü kedi

Rusya’da yaşayan Tatiana Rastorgueva, kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. İki aylık Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Pek çok internet kullanıcısı yaptığı yorumlarda kediyi çok sevimli bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

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Görenler hayrete düşüyor! İşte insan yüzlü kedi

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR: Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yüz ifadesine sahip olan 2 aylık kedi, görenleri hayrete düşürüyor. Rusya'daki ünü tüm dünyaya yayılan 2 aylık kedinin fotoğrafları, özellikle sosyal medyada viral olmuş durumda.

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Görenler hayrete düşüyor! İşte insan yüzlü kedi

2 aylık kediyi görebilmek için farklı ülkelerden Rusya'ya gelenler bile var.

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Görenler hayrete düşüyor! İşte insan yüzlü kedi

İşte Valkyrie’den fotoğraflar...

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