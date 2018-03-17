Görenler hayrete düştü! Koltuk altı tüyleri olay oldu

ABD'li oyuncu Bella Thorne, rol aldığı 'Midnight Sun' filminin Los Angeles galasına katıldı. Gecede straplez bir elbise giyen Bella Thorne, koltuk altı tüylerini almamasıyla dikkati çekti.

ABD'li oyuncu Bella Thorne, rol aldığı 'Midnight Sun' filminin Los Angeles galasına katıldı. Gecede straplez bir elbise giyen Bella Thorne, koltuk altı tüylerini almamasıyla dikkati çekti. Koltuk altını saklama gereği duymayan 20 yaşındaki genç oyuncu, kırmızı halıda rahat bir şekilde poz verdi. Daha önce pek çok ünlü isim koltuk altı tüylerini almadan poz vererek, "Bu konuda baskı istemiyoruz" mesajı vermişti. Twitter

Facebook

Google Plus

1 4

ABD'li oyuncu Bella Thorne, rol aldığı 'Midnight Sun' filminin Los Angeles galasına katıldı. Gecede straplez bir elbise giyen Bella Thorne, koltuk altı tüylerini almamasıyla dikkati çekti. Koltuk altını saklama gereği duymayan 20 yaşındaki genç oyuncu, kırmızı halıda rahat bir şekilde poz verdi. Daha önce pek çok ünlü isim koltuk altı tüylerini almadan poz vererek, "Bu konuda baskı istemiyoruz" mesajı vermişti. Twitter

Facebook

Google Plus

2 4

ABD'li oyuncu Bella Thorne, rol aldığı 'Midnight Sun' filminin Los Angeles galasına katıldı. Gecede straplez bir elbise giyen Bella Thorne, koltuk altı tüylerini almamasıyla dikkati çekti. Koltuk altını saklama gereği duymayan 20 yaşındaki genç oyuncu, kırmızı halıda rahat bir şekilde poz verdi. Daha önce pek çok ünlü isim koltuk altı tüylerini almadan poz vererek, "Bu konuda baskı istemiyoruz" mesajı vermişti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 4