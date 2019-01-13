Görenler gözlerine inanamadı! Yüzlerce mezar taşı...

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yüzlerce mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp, tahrip edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde mezarlığa giren ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan mezarların taşları karıldı. 370 mezar taşının kırıldığı olay sonrası bölge halkı olaya büyük tepki gösterdi. Yakınlarının mezarına gelen ve mezar taşlarını kırılmış olarak gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaşlar ise mezarlıkta kendi imkanları doğrultusunda tadilata başladılar. Twitter

Facebook 1 24

İlçeye bağlı Tuna Mahallesi’nde bulunan ve 1990’lı yıllardan sonra mezarlığın dolması nedeniyle de defin işlemine kapanan Adana Büyükşehir Belediyesi Tuna Mezarlığı’na giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonrası 300’ün üzerinde mezarın taşı kırılarak mezarlara zarar verildi. Twitter

Facebook 2 24

Bazı mezarlıklarda görülen kırılmış içki şişeleri ise vatandaşın büyük tepkisini çekti. Twitter

Facebook 3 24