Görenler baba-kız sanıyor! Kankasının babasına aşık oldu

Emlakçılıkla uğraşan 27 yaşındaki Taylor Lehman, 30 yaşındaki arkadaşı Amanda'nın 54 yaşındaki babasına karşı duygusal hisler besliyordu. İkilinin arasındaki ilişki bir süre sonra aşka dönüştü. Benzer müzik türlerine ilgi duyan, seyahat etmeyi seven çift, 1 yıl kadar önce ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çifti gören çok sayıda kişi, onları baba kız sanıyor.

YASAK AŞKIYLA EVLENDİ: Çiftin bu günlere gelmesi kolay olmadı. Taylor, hayatının aşkı ile karşılaştığı ilk anda, Kern evliydi, kendisinin ise halihazırda bir ilişkisi vardı. Kern'i oldukça çekici bulan Taylor, onunla bir barda flört etmeye başladı. İlişkinin en başında Taylor, en iyi arkadaşına karşı suçluluk duygusu hissediyordu. Fakat Kern'in kızı Amanda da zamanla babası ve en iyi arkadaşının arasındaki ilişkiyi kabullendi.