Google'da oral seks skandalı! Patron kadın çalışana zorla...

GOOGLE 'ın kurucusu Larry Page ve Sergey Brin hakkında şirket içindeki cinsel taciz vakalarının üstünü örttükleri gerekçesiyle dava açıldı. Google ve Android markalarının çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu hakkında şirket içindeki cinsel taciz suçlarını bastırdıkları hakkında dava açıldı. Davanın açıldığı isimler arasında Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de bulunuyor.
Business Insider'nın aktardığı habere göre dava dosyasında yer alan iddialar arasında cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan Android işlemcisinin yaratıcısı Andy Rubin'in şirket içindeki taciz vakasını Google yöneticilerinin kapattığı iddiası da yer alıyor.
İŞLEM YAPMADI YÜKSEK TAZMİNAT ÖDEDİ: Bunlar hakkında bir işlem yapmak yerine şirketten yüklü miktarda tazminat ile ayrılmalarına izin verdi" açıklamasında bulundu.
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