Google haritalarda esrarengiz yabancı cisim!

Google'ın popüler hizmetlerinden Street View'ı inceleyen meraklılar, bir bölgede UFO olabileceğini iddia ettiler. Google haritalar uygulaması hem uydudan çekilmiş, hem de sokaklardan çekilmiş fotoğrafları ile en yararlı uygulamalardan birisi. Güncellenen görüntüleri takıntı haline getirip kare kare aradaki farkları ya da UFO benzeri yabacı cisimleri servis eden fanatikleri de oldukça fazla.. İşte o iddialara sebep olan görüntülerden bazıları....
Google'ın popüler hizmetlerinden Street View'ı inceleyen meraklılar, bir bölgede UFO olabileceğini iddia ettiler. Google haritalar uygulaması hem uydudan çekilmiş, hem de sokaklardan çekilmiş fotoğrafları ile en yararlı uygulamalardan birisi. Güncellenen görüntüleri takıntı haline getirip kare kare aradaki farkları ya da UFO benzeri yabacı cisimleri servis eden fanatikleri de oldukça fazla.. İşte o iddialara sebep olan görüntülerden bazıları....
Google'ın popüler hizmetlerinden Street View'ı inceleyen meraklılar, bir bölgede UFO olabileceğini iddia ettiler. Google haritalar uygulaması hem uydudan çekilmiş, hem de sokaklardan çekilmiş fotoğrafları ile en yararlı uygulamalardan birisi. Güncellenen görüntüleri takıntı haline getirip kare kare aradaki farkları ya da UFO benzeri yabacı cisimleri servis eden fanatikleri de oldukça fazla.. İşte o iddialara sebep olan görüntülerden bazıları....
Google'ın popüler hizmetlerinden Street View'ı inceleyen meraklılar, bir bölgede UFO olabileceğini iddia ettiler. Google haritalar uygulaması hem uydudan çekilmiş, hem de sokaklardan çekilmiş fotoğrafları ile en yararlı uygulamalardan birisi. Güncellenen görüntüleri takıntı haline getirip kare kare aradaki farkları ya da UFO benzeri yabacı cisimleri servis eden fanatikleri de oldukça fazla.. İşte o iddialara sebep olan görüntülerden bazıları....
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