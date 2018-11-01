Google çalışanları tacize karşı dünya çapında iş bıraktı

Bugün başlayan iş bırakma eyleminde çalışanlar masalarına "Masamda değilim, çünkü diğer Google ve yüklenici firma çalışanlarıyla cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir işyeri kültürünü protesto için iş bırakma eylemi yapıyor olacağım" yazılı bir not bıraktı.

Şimdiki ve gelecekteki çalışanlar için, taciz ve ayrımcılık karşısında zorunlu hakemliğe son verilmesi. (Zorunlu hakemlik, Silikon Vadisi çalışanların sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan bir madde. Bu madde çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.



Ücret ve fırsat eşitsizliğinin sona erdirilmesi için adım atılması.



Cinsel tacizlerle ilgili bir şeffaflık raporunun yayımlanması.



Cinsel tacizlerin güvenli bir şekilde rapor edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması.



Yönetim Kurulu'nda çalışanların bir temsilcisinin bulunması.