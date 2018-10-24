Gomis'in transferi ile ilgili flaş açıklama!

Galatasaray'ın 2017 yazında Swansea City'den transfer ettiği Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla Cim Bom'un şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Süper Lig'de attığı 29 golle krallığa ulaşan Fransız santrfor, lig tarihinin en çok gol kaydeden yabancı futbolcu rekorunu da eline geçirmişti.
Ne var ki Gomis ile Sarı Kırmızılı yönetim arasında çıkan maaş krizi yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.
Fransız futbolcunun Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra maaşına zam istediği kaydedilmiş ancak bu talep kabul görmemişti.
Yıldız futbolcunun menajeri Benjamin Mendy de oyuncusunun Galatasaray'dan 2017/18 sezonunda tam 5 ay boyunca maaş alamadığını söylemişti. Tüm bu gelişmelerin ardından golcü oyuncu, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in yolunu tutmuştu.
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