Gomis'in transferi ile ilgili flaş açıklama!

Bafetimbi Gomis'in eski takımı Olimpik Marsilya'nın futbol direktörü Andoni Zubizarreta ise Fransız basınına Gomis ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 2017 yazında Swansea City'den transfer ettiği Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla Cim Bom'un şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Süper Lig'de attığı 29 golle krallığa ulaşan Fransız santrfor, lig tarihinin en çok gol kaydeden yabancı futbolcu rekorunu da eline geçirmişti. Twitter

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Ne var ki Gomis ile Sarı Kırmızılı yönetim arasında çıkan maaş krizi yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Twitter

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Fransız futbolcunun Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra maaşına zam istediği kaydedilmiş ancak bu talep kabul görmemişti. Twitter

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