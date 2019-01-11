Golcü transferinde bomba patlıyor! Aslan'a 1,92'lik kule

Kadrosuna iki forvet takviye yapmayı planlayan Galatasaray, rotayı Sparta Prag'ın parlayan yıldızı Benjamin Tetteh'e kırdı.

Golcü transferinde bomba patlıyor! Aslan'a 1,92'lik kule

Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'la yolları ayırıp Garry Rodrigues'i El İttihad'a satan Bursaspor'la yollarını ayıran Emre Taşdemir ve Brezilyalı savunmacı Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Çin'den Brezilyalı golcü Alan'la prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılarda yeni bir golcü gündeme geldi.

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Golcü transferinde bomba patlıyor! Aslan'a 1,92'lik kule

KİRALAMA FORMÜLÜ: Kadrosuna iki forvet takviye yapmayı planlayan Galatasaray, rotayı Sparta Prag'ın parlayan yıldızı Benjamin Tetteh'e kırdı. 21 yaşındaki Ganalı futbolcu için Çekya kulübü 12 milyon Euro bonservis istedi. Cimbom ise 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama teklifini iletti.

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Golcü transferinde bomba patlıyor! Aslan'a 1,92'lik kule

Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, G.Saray, Tetteh'i kiralaması halinde sezon sonu Ozan Kabak'tan gelecek parayı bu futbolcuya vermeyi planlıyor.

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Golcü transferinde bomba patlıyor! Aslan'a 1,92'lik kule

21 yaşındaki Benjamin Tetteh 1.93 boyunda. Semih Kaya'nın da oynadığı Sparta Prag'da forma giyen Ganalı futbolcu bu sezon ligde 19 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.

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