Golcü transferinde bomba patlıyor! Aslan'a 1,92'lik kule

Kadrosuna iki forvet takviye yapmayı planlayan Galatasaray, rotayı Sparta Prag'ın parlayan yıldızı Benjamin Tetteh'e kırdı.

Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'la yolları ayırıp Garry Rodrigues'i El İttihad'a satan Bursaspor'la yollarını ayıran Emre Taşdemir ve Brezilyalı savunmacı Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Çin'den Brezilyalı golcü Alan'la prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılarda yeni bir golcü gündeme geldi. Twitter

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KİRALAMA FORMÜLÜ: Kadrosuna iki forvet takviye yapmayı planlayan Galatasaray, rotayı Sparta Prag'ın parlayan yıldızı Benjamin Tetteh'e kırdı. 21 yaşındaki Ganalı futbolcu için Çekya kulübü 12 milyon Euro bonservis istedi. Cimbom ise 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama teklifini iletti. Twitter

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Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, G.Saray, Tetteh'i kiralaması halinde sezon sonu Ozan Kabak'tan gelecek parayı bu futbolcuya vermeyi planlıyor.

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